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Bu hafta sonu var mı? 'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama!

Ülkemizde corona virüs salgını ile mücadele devam ederken geçtiğimiz hafta sonu ilan edilmişti. 31 ilde olmak üzere hafta sonunu kapsayacak şekilde 2 gün olmak üzere ilan edilen yasağın ardından vatandaşlar "?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Evlerinin temel ihtiyaçlarını gidermek, gerekli işlerini halletmek gibi sorunlarla karşılaşmak istemeyenler konuya yönelik araştırmalar yapıyorlar. Buna göre; sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 16.4.2020 07:37 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 07:37 ABONE OL
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama!

Büyükşehir statüsündeki 30 ile Zonguldak da dahil olmak üzere toplamda 31 ilde geçtiğimiz hafta sonu ilan edilmişti. Hal böyle olunca "?" sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Hafta sonuna az bir zaman kala yasağın olup olmadığını araştıranlar buna göre işlerini halledecek, evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacaklar. haftalık olağan kabine toplantısı sonrasında konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı haftalık olağan kabine toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Corona virüs salgınına yönelik önlem ve tedbir paketleri kapsamına göre; bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İşte yanıtı!

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama!
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