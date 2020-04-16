Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama!

Büyükşehir statüsündeki 30 ile Zonguldak da dahil olmak üzere toplamda 31 ilde geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hal böyle olunca "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Hafta sonuna az bir zaman kala yasağın olup olmadığını araştıranlar buna göre işlerini halledecek, evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan haftalık olağan kabine toplantısı sonrasında konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftalık olağan kabine toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Corona virüs salgınına yönelik önlem ve tedbir paketleri kapsamına göre; bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İşte yanıtı!