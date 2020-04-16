Çalışan anneye kreş yardımı başvurusu 2020: Kreş yardımı başvuru şartları nelerdir, başvuru formu nasıl ve nereden doldurulur?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığının, Avrupa Birliği ile başlatılan bu proje ile toplam 26 milyon avronun üzerinde bir kreş bakım yardım parası annelere ödeneceği belirtiliyor. Bunun için illerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir. İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilen raporlardan uygun görülen çocuklar, ücretsiz olarak kuruluşlara yerleştirilebilecektir. Çalışan anneye kreş yardımı nasıl yapılır? Sorusu burada çok araştırılmakta. Kreş yardım başvurusu nedir? Merak edilen tüm soruların işte yanıtı.
ÇALIŞAN ANNEYE KREŞ YARDIMI
Çalışmakta olan annelere kreş yardımı müjdesi T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk projenin detaylarını paylaşarak, Kreş yardımı projesi ile her anneye 650 lira (100 avro) destek sağlanacağını toplamda yapılan yardımın 169 milyon lirayı (26 milyon avro) bulacağını aktardı. Bu projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde SGK tarafında uygulanacağını belirtti. Ayrıca projeden 0-60 aylık çocukların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı çalışan anneler yararlanacaktır. Kreş yardımından çalışan bir anne 24 ay boyunca destek alabilecek. Ayrıca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Mali destekten yararlanmaya hak kazanan ilk 13 bin anneye de tek seferlik 650 lira(100 avro) kırtasiye desteği sağlanacak diye sözlerine ekledi.
KREŞ YARDIMI BAŞVURUSU
Devlet kreş yardımı çalışan annelere verilmektedir. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı kreş yardımı başvurusu için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar;
KREŞ YARDIMI BAŞVURU FORMU 2020
Sosyal Güvenlik Kurumunun sitesi üzerinde bulunan SGK kreş yardımı sayfasında başvuru formları vardır. Devlet kreş yardımı başvuru formu ile ilgili karşınıza şu evrak listesi çıkar. Bunlar:
Bu formları düzenli bir şekilde eksiksiz olarak doldurduktan sonra formların üzerinde yazılı yere eksiksiz bir şekilde teslim ediniz. Ya da e-devlet üzerinden T.C. ve şifrenizi girdikten sonra arama çubuğuna "SGK - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Proje Portalı" yazarak ekrana gelen başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurunuz.BES iptal işlemi nasıl yapılır? Bireysel Emeklilik iptal yöntemleri nelerdir?