Doktora cinsel saldırıya 8 yıl hapis

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde nöbetten dönen doktor Fatma Ç., eve gireceği sırada kendisini takip eden Olcay K. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Genç doktorun çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, saldırganı etkisiz hale getirerek emniyet güçlerine teslim etti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Olcay K. hakkında "Basit Cinsel Saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis istendi. Mahkeme, yargılama sonunda sanığın üzerine atılı suçu işlediğini, suçun işleniş şekli ve pişmanlık hali içinde bulunmamasını da dikkate alarak üst sınırdan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.