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, kaçta kapanıyor? çalışma saatleri

Corona virüsü önlemleri kapsamında birçok kurum ve kuruluşun saatlerinin değişmesiyle birlikte ‘’ , kaçta kapanıyor?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç satın almak için gittiğimiz sağlık kuruluşunun açılış ve kapanış saatleri sorgulanıyor. Yeni tip corona virüsünün ülkemizde görülmesiyle eczaneler başta olmak üzere bazı kurumların çalışma saatlerinde değişiklikler yapıldı. İlden ile değişiklik gösteren açılış saatine göre kimi illerde sabah saat 09.00'da açılış yapan eczaneler de var. Buna göre hem medikal ürünler hem de ilaç satın alabildiğimiz , kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtı ve çalışma saatleri haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 16.4.2020 09:34 ABONE OL
Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Eczane çalışma saatleri

Ülkemizde yeni tip corona virüsü sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti. Bu değişiklik ile beraber ilaç ve medikal ürün eksiklerini tamamlamak için eczaneye gidecek olan vatandaşlar evden çıkmadan önce '' Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' Eczaneler açık mı?'' sorularına yanıt arıyor. Korona virüsle mücadele kapsamında en ön saflarda görevde bulunan eczanelerin çalışma saatleri ilden ile değişiklik gösterebiliyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 eczane çalışma saatleri…

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İSTANBUL ECZANE ÇALIŞMA SAATİ

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

ANKARA ECZANE ÇALIŞMA SAATİ

Ankara'da eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

İZMİR ECZANE ÇALIŞMA SAATİ

İzmir'de eczanelerin çalışma saatleri 10.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, sokağa çıkma süresince açık olacak.

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Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Eczane çalışma saatleri
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