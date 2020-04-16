Esenyurt’ta vatandaşlar park ve bahçelerden böyle uzaklaştırıldı

Esenyurt Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan park ve bahçe alanlarında toplanma ve oturmaların yasak olmasına rağmen devam etmesi üzerine çalışma başlattı. Zabıta ekipleri park, bahçe ve havuzlu kavşaklarda denetim yaptı.

Bu alanlarda oturanlar kaldırılarak uzaklaştırılırken park ve bahçeler ekipleri de çimlerdeki sulama sistemlerini açtı. Sulama sistemlerinin açılmasıyla oturmaya gelenlerin de uzaklaştığı görüldü. Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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