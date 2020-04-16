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Eski eşini zorla kaçırdı darp edip ölüme terk etti

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 16.4.2020 ABONE OL
Eski eşini zorla kaçırdı darp edip ölüme terk etti
İstanbul'da eski eşini kaçırıp darp eden ve ölüme terk eden Recep Y. tutuklandı.
Esenyurt'ta çocuk bakıcılığı yapan Semine Eylence'nin (46) yolu gördüğü şiddet nedeniyle boşandığı eski eşi Recep Y. (50) tarafından kesildi. Semine Eylence'yi silah zoruyla otomobile bindiren Recep Y. talihsiz kadını bir kulübeye götürüp darp etti ve üzerine kapıyı kilitleyerek ölüme terk etti. Yardım çığlıkları üzerine bir kişi tarafından kurtarılan Eylence'nin şikayeti üzerine Recep Y. kurusıkı silahla yakalandı. Uzaklaştırma cezasının yanı sıra çok sayıda sabıkası olan Recep Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Eski eşini zorla kaçırdı darp edip ölüme terk etti
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