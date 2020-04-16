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Evde sıkılan ablası için koruyucu tulumla açık hava konseri verdi

'da genç bir kadın, evde sıkılan ablasını eğlendirmek için park ettiği arabasından açtığı son ses müzik eşliğinde sokak ortasında oynadı. Koruyucu kıyafetlerini giyip dans eden genç kadına, balkondan evlerine kapanan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.4.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 12:55 ABONE OL
Evde sıkılan ablası için koruyucu tulumla açık hava konseri verdi

Korona virüs nedeniyle Antalyalılar evlerine kapanmışken, kentin çeşitli bölgelerinden eğlenceli ve farklı videolar sosyal medyada paylaşılıyor. Dün akşam Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir görüntü ise görenlerin yüzünü güldürdü. 'Antalya Hakkında' adlı sosyal medya sayfasında paylaşılan ve binlerce paylaşım ile beğeni alan videoda, genç bir kadın evde sıkılan ablasını eğlendirmek için kendi evinden çıkıp mahalleye geldi.

Sokağa park ettiği arabasından son ses hareketli müzikler açan genç kadın, giydiği koruyucu kıyafetle dans etmeye başladı. Kıvrak danslarıyla sokak ortasında adeta açık hava konseri veren kadına, ablasının yanı sıra balkondan diğer vatandaşlar da alkışlarla "Helal sana her akşam bekleriz" diyerek destek verdi.


Genç kadının korona virüs için yapılan şarkı eşliğinde oynadığı anlarsa sosyal medyayı salladı.

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Evde sıkılan ablası için koruyucu tulumla açık hava konseri verdi
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