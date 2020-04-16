Evinizi okula dönüştürün

13 Mart'ta 1 hafta ara tatil yaptıktan sonra 23 Mart'ta uzaktan eğitime başlayan 18 milyon öğrenci, 1 aydan fazla bir süredir evde. Okulların kapalı kalma süresinin de uzatılıp uazatılmayacağı ise henüz net değil. Bu süre uzayabilir. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, 23 Mart'ta başlanan uzaktan eğitime ilginin günler geçtikçe azalmaya başladığını, öğrenmeye ilgisi azalan öğrencileri gelecekte daha sıkıntılı günlerin beklediğini söyledi. Bu noktada ailelere büyük görevler düştüğünü hatırlatan Yılmaz "Evinizi bir an önce okula dönüştürün" dedi. Yılmaz, ailelere şu önerilerde bulundu:Evinizin bir odasını okul ortamına dönüştürün. Bu oda öğrencinin uzaktan eğitim derslerini rahatça izleyeceği, televizyon veya bilgisayarın olduğu bir oda olmalı.Öğrenci çalışmaları mutlaka bir masada yapmalı, koltukta oturarak, yatarak veya yere uzanarak öğrencinin derse odaklanması dolayısıyla öğrenmesi mümkün değildir.Öğrenci çalıştığı sürece odasına girilip çıkılmamalı, diğer odalardan öğrencinin ilgisini dağıtacak sesler (TV, radyo,yüksek sesle konuşma vb.) gelmemelidir.Öğrencinin çalışmalarının aksamaması için, sabah 8.30'da kahvaltısını yapmış olarak uzaktan eğitim çalışmalarına başlaması, gün içinde yapması gereken çalışmaları aksatmaması ve okul dönemindeki gibi belirli saatlerde yatıp kalkması sağlanmalıdır.Günün belirlenen bir saatinde aile fertlerinin birlikte yapacağı etkinlikler çocukların kendilerine olan güven duygularını güçlendirecektir.Öğrencinin aile fertlerinden biri olarak günlük görevlerini yerine getirme sorumluluğu vermeyi ihmal etmeyin.Ebeveynler çocuklarının eğitimini önemsemez, çocuğun çalışmalarına saygı göstermez ve onu öğrenmeye motive etmezlerse en düzenli çalışan öğrenciler bile bir süre sonra derslerden uzaklaşmaya başlayacaklardır.En az 2 kişiHiçbir malzeme gerekmez.Oyunculardan biri soru sorandiğeri de cevap veren kişi olur.Cevap veren oyuncunun hiçbirsoruya "EVET" ya da "HAYIR"şeklinde cevap vermemesigerekir. Örneğin, "Okula gidiyormusun?" sorusuna "EVET"derse yanar. "Gidiyorum, tabii ki"gibi cevaplar vermelidir. Karşıoyuncu "Kaç ayağın var, iki ayağındeğil mi?" gibi şaşırtmalısorularla karşısındaki oyuncuya"EVET-HAYIR" dedirtmeye çalışır.Burada önemli olan çok hızlısoru ve cevapla şaşırtmaya çalışmaktır.Bu iki yasaklı kelimeyikullanan oyundan elenir.Pandemi dijital eğitimi nasıl değiştirdi? Uzaktan eğitimin geleceği nasıl olacak? Öğrenci ve öğretmenler bu yeni döneme nasıl hazırlanmalı?