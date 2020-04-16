Fındıklı’yı sarsan cinayet ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Gamze Pala’nın katili Savaş Dalançıkar her şeyi itiraf etti!

Gamze Pala cinayetinde son dakika gelişmesi: Rize'nin Fındıklı ilçesinde Gamze Pala'yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunda aşkına karşılık bulamadığı için cinayeti işlediğini söyledi.

REDDEDİLMEYİ KABUL EDEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Dalançıkar, Gamze Pala'ya aşık olduğunu ancak aşkına karşılık bulamadığını ifade ederek defalarca girişimde bulunmasına rağmen sonuç alamadığını, reddedilmeyi kabul edemediği için de öldürdüğünü anlattı. Polis, Dalançıkar'ın sosyal medya hesapları ve cep telefonu kayıtları ile WhatsApp yazışmalarını incelemeye aldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Gamze Pala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız.

Son dakika: Rize'de kurşunladığı kadının boğazını keserek öldüren caniyi polis böyle... | Video