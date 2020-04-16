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'te akılalmaz olay! 3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçtı

Bu kadarına da pes! 'te bir kişi, pencere kenarında oynayan 3 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Hırsız, güvenlik kameraları incelendikten sonra kimliği tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan hırsız, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.4.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 15:07 ABONE OL
Gaziantep'te akılalmaz olay! 3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçtı

Gaziantep'te, evlerinin pencere pervazında oturan 3 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan şüphelinin telefonu çalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gaziantep'te 3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçan şüpheli böyle görüntülendi | video

Kapkaç olayı geçen pazartesi günü yaşandı. Boyna Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinin pencere pervazında oturan 3 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu, hızla gelen bir kişi alıp, kaçtı. Ailenin ihbarı üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Tespit edilen şüpheli evinde gözaltına alındı. Adı açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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Gaziantep'te akılalmaz olay! 3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçtı
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