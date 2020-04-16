Gaziosmanpaşa'da seyahat izni kuyruğu

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında iller arası yolculuk için seyahat izni şartı getirilmişti.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezinde oluşturulan başvuru masasındaki görevliler, gerekli şartları taşıyan kişilere seyahat izin belgesi veriyor.

Hafta sonu 31 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının öncesinde izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, Kültür ve Sanat Merkezi önüne akın etti. Koronavirüs önlemleri nedeniyle içeriye tek tek alınan vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu.

Seyahat izin belgesi almak için bekleyen Alaattin Üngar, "Erzurum'da arıcılıkla ilgileniyorum. Seyahat izin belgesi almak için geldim. Yaklaşık bir saattir burada bekliyorum." dedi.

Heybet Kanat ise, "Benim buraya üçüncü gelişim. 30 gündür çalışmıyorum. Adana'da arazim var. Onu ekmek için gideceğim. Hala izin çıkmadı bize. Son kez başvuracağım" diye konuştu.

Selim Can ise, "Cenazemiz var. Memleketime gitmek için seyahat izin belgesi almam gerekiyor. Yarım saattir bekliyorum. Sokağa çıkma yasağı gelmeden almak istiyorum." şeklinde konuştu.