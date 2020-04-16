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Bu hafta sonu market, fırın, bakkallar açık olacak mı? Hafta sonu var mı?

Yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağıyla birlikte vatandaşlar ‘’Market, fırın, bakkallar açık olacak mı?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 11-12 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından temel ihtiyaçların karşılandığı marketler ve bakkallar kapanmıştı. Ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ise açık bırakılmıştı. Geçtiğimiz günlerde corona virüsü tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öte yandan, gıda ve temizlik vs. gibi ürünlerin alındığı market ve bakkalların açık olup olmayacağı merak edildi. Buna göre; corona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu var mı? Sokağa çıkma yasağında market, fırın, bakkallar açık olacak mı?

Giriş Tarihi: 16.4.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 10:13 ABONE OL
Bu hafta sonu market, fırın, bakkallar açık olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Ülkemizde corona virüsü mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediliyor. Büyükşehir statüsündeki 30 ile Zonguldak da dahil olmak üzere toplamda 31 ilde geçtiğimiz hafta sonu ilan edilmişti. Alınan karar doğrultusunda marketler ve bakkallar kapatılmıştı. Hafta sonuna kısa süre kala vatandaşlar temel ihtiyaçlarını sokağa çıkma yasağına göre yapacak. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ile birlikte istisna tutulacak kişi ve kurumları da duyurmuştu. Öte yandan, geçen hafta sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan görüntülerle salgın ihtimalini artırması üzerine bakkallardan öneri geldi. Peki var mı? Bu hafta sonu market, fırın, bakkallar açık olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağında istisna tutulan, yasakta açık olacak yerler duyurulmuştu. Corona virüsü salgını kapsamında Market, fırın, bakkallar açık olacak mı? Sorusunun yanıtı ve sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

Market, fırın, bakkallar açık olacak mı?

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu çağrıda bulunarak, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketlerin açık olmasını istedi.

Detaylı bilgi için haberimizin devamını ziyaret ediniz

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Bu hafta sonu market, fırın, bakkallar açık olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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