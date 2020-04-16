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Telefonlara uygulaması geliyor! Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, indirme işlemi nereden ve nasıl yapılır?

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile uygulaması vatandaşlar tarafından gündem maddelerinden biri haline geldi. Bu mobil uygulama sayesinde corona virüsü salgını ile mücadele sürecinde vakaların takibi sağlanırken aynı zamanda vatandaşlar hastaların yoğun olduğu bölgelere girdiğinde uyarı ile karşılaşacak. Aynı zamanda eczanelerden maske alımında da büyük kolaylık sağlayarak QR kod ile eczanelerden maske temin edilinebilecek. Binlerce kişi tarafından merakla beklenen bu uygulamanın ülkemizin salgın ile mücadelesi süresince birçok katkı sağlayacağı ön görülüyor. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl ve nereden indirilir? Hayat Eve Sığar uygulaması indirme işlemi nasıl yapılır? İşte konuya dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.4.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 09:44 ABONE OL
Telefonlara Hayat Eve Sığar uygulaması geliyor! Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, indirme işlemi nereden ve nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilerek uygulamaya geçilmesi beklenen aplikasyonu için binlerce vatandaş şimdiden araştırmalara başladı. Corona virüs vakalarının takip edileceği aynı zamanda hasta olmayan kişilerin vaka yoğunluğu olan bölgelere giriş sağladığında uyarılacağı bu uygulamanın salgınla mücadele kapsamında önemli bir rol oynayacağı ön görülürken aplikasyonu indirmek isteyen vatandaşlar "Hayat Eve Sığar uygulaması indirme işlemi nasıl ve nereden yapılır?" sorularına da yanıt arıyor. Corona virüs pandemisinin yayılımını azaltma çerçevesinde geliştirilen bu program ile ilgili detayları ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir? İşte Hayat Eve Sığar uygulaması ile ilgili tüm detaylar…

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE CORONA VİRÜSÜ İÇİN YENİ BİR ÖNLEM GELİYOR!

Salgın ile mücadele kapsamında her geçen gün çeşitli önlemler alan Türkiye, teknolojiyi de mücadeleye dahil ediyor. Vatandaşların telefonlarına güvenli bir şekilde indirebilecekleri aplikasyon sayesinde maske alımı kolaylaşırken öte yandan salgının yayılımının da düşmesi için büyük bir adım olarak tabir ediliyor.

İşte tüm detaylar…

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Telefonlara Hayat Eve Sığar uygulaması geliyor! Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, indirme işlemi nereden ve nasıl yapılır?
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