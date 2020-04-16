Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da vatandaşlar koronavirüs uyarılarını dinlemeyip caddelere akın etti!

'da vatandaşlar uyarılarını dinlemeyip caddelere akın etti!

salgınında önlem için günlerdir vatandaşa '' çağrısı yapılırken bugün Ümraniye'den gelen görüntüler dehşete düşürdü. Çok sayıda vatandaş, güneşli havayı fırsat bilip caddelere akın etti. Hem kendilerinin hem de toplumun sağlığını riske attılar.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.4.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 17:49 ABONE OL
İstanbul'da vatandaşlar koronavirüs uyarılarını dinlemeyip caddelere akın etti!

Türkiye'de koronavirüsle mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmaya devam ediliyor. Buna rağmen bugün Ümraniye'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokaklara döküldü.

Ümraniye'de sıcak havayı gören vatandaşlar caddeye akın etti | Video

BANKA ÖNLERİNDE KUYRUK OLUŞTU

Koronavirüs salgınını durdurmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde kimi vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyarken kimileri ise buna aldırış etmiyor. Ümraniye'de havaların ısınmasıyla birlikte bugün güneşi gören vatandaşlar, bir kısmı trafiğe kapalı olan Alemdağ Caddesi'ne akın etti. Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşların cadde üzerindeki aşırı yoğunluğu dikkat çekti. Bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

TARTICI: BENİM İŞLERİM ARTMADI

Çarşıda tartıcılık yapan engelli bir vatandaş, "İşlerimde artış olmadı şu anda. Sabahtan beri bekliyoruz. İnsanlar güneşten faydalanıyorlar. Havanın düzelmesinden kaynaklanıyor. İnşallah bu korona hastalığını geçiştireceğiz Allah'ın izniyle." dedi.

Caddede torunuyla birlikte ayakkabı satan bir kişi, "Ne yapalım çarşılar bomboş. Cenabı Allah bu insanlara yardım etsin. Millet sıkıldığı için dışarıya çıkıyor. Torunum 9 yaşında ama benim içim almıyor dışarıya çıkıyor." diye konuştu.

Koronavirüsü umursamayıp çarşı pazara alışverişe çıktılar!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da vatandaşlar koronavirüs uyarılarını dinlemeyip caddelere akın etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA