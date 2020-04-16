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süreleri tamamlanan 229 Türk işçi ’dan ayrıldı

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den Türkiye’ye getirilerek 'da KYK‘ya ait yurtta 14 gün boyunca altında tutulan 229 Türk işçi, sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.4.2020 20:14 ABONE OL
Karantina süreleri tamamlanan 229 Türk işçi Amasya’dan ayrıldı

Sultan Bayezid Öğrenci Yurdu'nda kalan ve ihtiyaçları, Amasya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanan işçiler, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere binerek şehirden ayrıldı.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, yaptığı açıklamada "Cezayir'den gelen, Amasya'nın misafirperverliğine uygun bir biçimde ağırladığımız ve karantina tedbirlerine tabi tutulan 229 vatandaşımızı bugün illerine uğurladık. Kendilerine aileleri ile birlikte sıhhatli bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Karantina süreleri tamamlanan 229 Türk işçi Amasya’dan ayrıldı
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