Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 17 Nisan: Yeni, farklı ve resimli Cuma mesajları en güzel Hayırlı Cumalar mesajı!

İslam âlemi, mübarek olan bir Cuma gününe erişmenin daha huzurunu yaşarken koronavirüs salgını nedeni ile camilerde cuma namazını kılamayacak olmanın üzüntüsünü paylaşıyor. Bu anlamlı günün huzurunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak, ulaştırmak isteyen milyonlarca vatandaş, yeni, kısa, uzun, farklı, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli Cuma mesajları için araştırma yapıyor. Günün ilk ışıklarından itibaren, Hayırlı Cumalar mesajı araştırmaları yoğunluk kazandı. WhatsApp ya da çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için 2020 yeni, resimli Cuma mesajları ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

KISA, FARKLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE SÖZLERİ 17 NİSAN 2020

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

İşte, sizler için seçtiklerimiz;

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.