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Kısa, öz ve resimli ile sözleri 17 Nisan: Yeni, farklı ve resimli Cuma mesajları en güzel Hayırlı Cumalar mesajı!

Bir cuma gününe gelmenin huzuru yaşarken koronavirüs nedeni ile camilerde cuma namazının kılınamayacak olmanın da üzüntüsü yaşanıyor. Bugün de, en yeni, farklı, anlamlı ve resimli ile eş, dost ve akrabalarını hatırlamayı ihmal etmiyor. Sevdikleri için birbirinden farklı görseller ile Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri arayan yurttaşlar, araştırmalarını yapıyor. Haberimizde, kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de gönderebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. 17 Nisan 2020 sevdiklerinize WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller sabah.com.tr'de! İşte, birbirinden farklı, ayetli, bayraklı ve resimli Cuma mesajları 17 Nisan 2020...

Giriş Tarihi: 17.4.2020 01:09 ABONE OL
Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 17 Nisan: Yeni, farklı ve resimli Cuma mesajları en güzel Hayırlı Cumalar mesajı!

İslam âlemi, mübarek olan bir Cuma gününe erişmenin daha huzurunu yaşarken koronavirüs salgını nedeni ile camilerde cuma namazını kılamayacak olmanın üzüntüsünü paylaşıyor. Bu anlamlı günün huzurunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak, ulaştırmak isteyen milyonlarca vatandaş, yeni, kısa, uzun, farklı, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli için araştırma yapıyor. Günün ilk ışıklarından itibaren, Hayırlı araştırmaları yoğunluk kazandı. WhatsApp ya da çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için 2020 yeni, ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

KISA, FARKLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE SÖZLERİ 17 NİSAN 2020

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

İşte, sizler için seçtiklerimiz;

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 17 Nisan: Yeni, farklı ve resimli Cuma mesajları en güzel Hayırlı Cumalar mesajı!
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