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Korona virüsü yenen kadın, dans ederek taburcu oldu

Koronavirüs salgınında iyileşen hasta haberleri hepimizi mutlu ediyor. 'da testlerinin pozitif çıkması sonrası tedaviye alınan kadın, hastalığı yendi ve hastaneden sağlık personelinin alkışları eşliğinde dans ederek taburcu oldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.4.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 12:47 ABONE OL

Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla Ankara'da tedavi gören bir kadın, son testlerinin negatif çıkması sonrasında taburcu edilirken dans etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele dünya genelinde sürüyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kadın, son korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi. Sağlık çalışanları taburcu olan hastayı alkışlarla uğurlarken yaşlı kadının, "Korona virüsü yendim de geldim" ifadelerini kullanması ve alkışlar eşliğinde dans etmesi yüzleri gülümsetti.

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Korona virüsü yenen kadın, dans ederek taburcu oldu
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