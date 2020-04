Dünya koronavirüs salgınını yönetmede tek tek sınıfta kalırken Türkiye yaptığı çalışmalarla virüsün kontrol altına amakla kalmıyor, virüsün temas zincirini kökünden kırıyor. Bu kapsamda koronavirüs dedektifleri gibi çalışan salgının gizli kahramanları var. Bunlar filyasyon yani hastalığın temas zincirini kırmak için sahada görevli ekipler. Bu ekipler, 24 saat görev başında. Türkiye gelinde görevli 4 bin 600 filyasyon ekibinin bin 200'ü İstanbul'da evlerde, işyerlerinde temasın olduğu her konumda görev başında. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner "İstanbul'a bir nevi check up yapıyoruz. Silivri'nin bir ucundan Tuzla'nın bir ucuna kadar ekiplerimiz, virüsün temas zincirini kırmak için bir dedektif gibi iz sürüyor. Salgının Türkiye'de kontrol altına alınmasında filyasyon çalışmasının başarısı büyük" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar Türkiye'de virüsle temas zincirindeki 261 bin 989 kişinin tespit edildiğini açıkladı. Ve bunların yüzde 96'sına ulaşılarak takiplerinin yapıldığını söyledi. Bu temas zincirini ise filyasyon ekibi sayesinde kırdıklarının altını çizdi. İstanbul filyasyon ekibinin başında da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner "Bin 200 kişilik ekibimizin her birinde bir hekim, bir sağlık personeli, bir şoför görevli. Bunlar mobil ekipler. Her birinde bakanlığımızın sağladığı mobil tabletler var. Ve bu tabletler de yine virüsün temas zincirini ortadan kaldırmak için hazırlanmış takip sistemini içeren yazılım yüklü. Koronavirüs takibi için hazırlanmış özel bir yazılım programı bu" dedi.Güner sistemin nasıl işlediğini ise şöyle açıklıyor: Diyelim ki bir hasta hastaneye gitti. Pozitif çıktı. Orada hastanın bütün hikayesi alınıyor. Ve nerede oturduğu, kimlerle temas halinde olduğunun bulunması kısmı bize kalıyor. Gelen bilgi doğrultusunda pozitif kişinin evi, işyeri temasta bulunduğu kimselere ulaşmak için ekiplerimiz bölge bölge yola çıkıyor. Bağcılar'da pozitif bulgu içeren kişi var ama evi Kadiköy'de ya da işleri Küçükçekmece'de... Derhal ekiplerimize bilgi gidiyor. Ekipler adreslere ulaşıyor. Ve temas zincirini kırıyor. Ev, işyeri, fabrika hatta cezaevlerinde temas taraması yapılıyor. İstanbul'da 200 binden fazla kişiye ulaşıldı.Ankara'da Vaka Takip ve Filyasyon Yönetim Merkezi, testi pozitif çıkan vakaların temaslılarını kısa sürede bulup, saha ekibini yönlendiriyor. 3 kişilik saha ekibi, temaslıları bulup 14 gün boyunca takip edilmelerini sağlayarak, salgının zincirini kırmış oluyor. Ankara genelinde şuan itibarıyla 241 tane saha timi var