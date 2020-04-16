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Koronavirüsten ölen kişinin sosyal medya paylaşımı şaşkına çevirdi

'de nedeniyle hayatını kaybeden (41)'ın geçen yıl sosyal medyadan yaptığı paylaşım şaşkına çevirdi. Çınar'ın "Adına göre nasıl öleceksin?" uygulamasında çıkan "Ölümcül bir virüs" sonucunu paylaştığı görüldü. Nurettin Çınar'ın kuzeni Abdurrahman Çeliker, yaptığı açıklamada "Acımız büyük. Ölümü bizleri sarstı. Mezarına bile gidemedik. Paylaşımını görünce şaşkına döndüm" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.4.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 11:34 ABONE OL
Koronavirüsten ölen kişinin sosyal medya paylaşımı şaşkına çevirdi

Mardin'in Derik ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören Nurettin Çınar (41), yaşamını yitirdi. Çınar'ın, geçen yıl sosyal medyada, 'Adına göre nasıl öleceksin' uygulamasının 'ölümcül bir virüs' yazan sonucunu paylaştığı görüldü.

Kırsal Kovalı Mahallesi'nin Tepecik mezrasında oturan, evli ve 2 çocuk babası Nurettin Çınar'ın, bazı şikayetleri nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Çınar, koronavirüs tedavisine başlanan hastanede dün hayatını kaybetti. Çınar'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.
Öte yandan Nurettin Çınar'ın, geçen yıl 11 Kasım'da sosyal medya hesabında, 'Adına göre nasıl öleceksin' uygulamasının 'ölümcül bir virüs' yazan sonucunu paylaştığı görüldü.

"ŞAŞKINA DÖNDÜM"

Nurettin Çınar'ın kuzeni Abdurrahman Çeliker, "Acımız büyük. Ani ölümü bizleri sarstı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mezarlığa bile gidemedik. Sanki kalbine işlenmişti. 11 Kasım 2019 tarihli paylaşımında 'Adına göre nasıl öleceksin' sonucunu paylaşmış. Bu paylaşımını görünce şaşkına döndüm ve çok üzüldüm" dedi.

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Koronavirüsten ölen kişinin sosyal medya paylaşımı şaşkına çevirdi
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