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Koronavirüsü yenen hekimden plazma bağışı

Giriş Tarihi: 16.4.2020 ABONE OL
Koronavirüsü yenen hekimden plazma bağışı
Koronavırüs tedavisi tamamlanan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asistan hekimlerinden Betül İkbal Doğan, İzmir'deki ilk "immün plazma" tedavisi bağışçılarından oldu.Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürlüğünün İzmir'in Alsancak semtindeki kan alma merkezine gelen Doğan, plazma bağışında bulundu. Doğan "Görevime dönme isteğim daha çabuk iyileşmemi sağladı. Doktorluğu severek yapıyorum ve insanlara yardım etmeyi seviyorum. Zaten Türk Kızılayı'nın gönüllü kan bağışçısıydım" dedi.
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Koronavirüsü yenen hekimden plazma bağışı
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