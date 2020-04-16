Koronavirüsü yenen hekimden plazma bağışı

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tedavisi tamamlanan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asistan hekimlerinden Betül İkbal Doğan, İzmir'deki ilk "immün plazma" tedavisi bağışçılarından oldu.Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürlüğünün İzmir'in Alsancak semtindeki kan alma merkezine gelen Doğan, plazma bağışında bulundu. Doğan "Görevime dönme isteğim daha çabuk iyileşmemi sağladı. Doktorluğu severek yapıyorum ve insanlara yardım etmeyi seviyorum. Zaten Türk Kızılayı'nın gönüllü kan bağışçısıydım" dedi.