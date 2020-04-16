Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Maske isteyen başörtülü kadına hakaret

Maske isteyen başörtülü kadına hakaret

KENAN KIRAN KENAN KIRAN Yaşam
Giriş Tarihi: 16.4.2020 ABONE OL
Maske isteyen başörtülü kadına hakaret
Ankara'da maske almak için eczaneye giden başörtülü kadına hakaret edildiği ortaya çıktı. Eczanedeki bir kadının; maske almak için eczaneye gelen vatandaşa sadece başörtülü olduğu gerekçesiyle; "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret ettiği ileri sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başörtülü vatandaşa hakaret eden kadın hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. Başsavcılığın, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazdığı, kadının kimliğinin tespitinin ardından ifadesinin alınacağı kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Maske isteyen başörtülü kadına hakaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA