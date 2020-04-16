Maske isteyen başörtülü kadına hakaret

Ankara'da maske almak için eczaneye giden başörtülü kadına hakaret edildiği ortaya çıktı. Eczanedeki bir kadının; maske almak için eczaneye gelen vatandaşa sadece başörtülü olduğu gerekçesiyle; "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret ettiği ileri sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başörtülü vatandaşa hakaret eden kadın hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. Başsavcılığın, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazdığı, kadının kimliğinin tespitinin ardından ifadesinin alınacağı kaydedildi.