Nefes kesen operasyon

İstanbul Sultanbeyli'de uyuşturucu satıcıları ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Yunus motosikletli ekiplerin "dur" ihtarına uymayan bir otomobil, havadan drone ile desteklenen kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta bulunan 3 şüphelinin kovalamaca sırasında araçtan attıkları poşetten uyuşturucu madde çıktı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı var. Polis şüphelilere ayrıca maske takmamaktan dolayı da ceza kesti.Olay önceki gün 17.00 sıralarında Fatih mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Yunus ekipleri, Fatih'te seyir halinde gördükleri bir otomobilden şüphelenerek, kontrol etmek için amaçlı durdurulmak istedi. Ancak araç "dur" ihtarına uymayarak, ani bir manevrayla kaçmaya başladı. Aracın peşine takılan ekipler, siren ve megafon ile "dur" ihtarını tekrarladı. Buna rağmen kaçmaya devam eden araca uyarı ateşi açıldı. Paniğe kapılan şüpheliler araçta bulunan poşeti dışarı fırlattı. Bunun üzerine takibe devam eden ekiplere, polis drone ile havadan destek verdi. Yaşanan kovalamaca sonrası araç Poyraz Sokak üzerinde durduruldu. Araçtaki H.A., Y.O. ve Y.K. indirilerek, yere yatırıldı ve tedbir amaçlı kelepçelendi. Araçtan atılan poşette satışa hazır uyuşturucu madde bulundu.Şüphelilerin yapılan incelemesinde uyuşturucu kullanmak, hırsızlık, trafiği tehlikeye düşürmek, taksirle adam öldürmek, mala zarar vermek ve cinsel tacize kadar çok sayıda suç kaydı tespit edildi. Ayrıca Y.K.'nin "Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan arandığı belirlendi. Şüphelilere "Dur ihtarına uymamak", "Emniyet kemeri takmamak", "Trafiği tehlikeye sokmak" suçlarından işlem yapıldı. Ayrıca 3 şüpheliye "Maske takmamak"tan toplam 9 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin, Sultanbeyli Emniyeti'ndeki işlemleri sürüyor.