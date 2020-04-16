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Nöbetçi eczane sayısı 3 katına çıkarıldı

Giriş Tarihi: 16.4.2020 ABONE OL
Nöbetçi eczane sayısı 3 katına çıkarıldı
İstanbul Eczacı Odası (İEO), sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için "nöbetçi eczane" sayısını 3 katına çıkardığını duyurdu. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılarak ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebileceği değerlendirilmiş, bu doğrultuda planlamalar yapılmıştır" İstanbul Eczacı Odası, hafta sonu hizmet verecek eczanelerin listesini de internet sitesinde yayınladı.
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Nöbetçi eczane sayısı 3 katına çıkarıldı
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