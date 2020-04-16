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’da eğlence mekanına baskın: 21 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelen bilgilere göre ’nun Ünye ilçesinde yapılan gece yarısı operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yapılan bir ihbar sonucu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilip arama kararının çıkarılmasının ardından Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan müzikhole gece yarısı operasyon düzenlendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.4.2020 06:51 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 06:56 ABONE OL
Ordu’da eğlence mekanına baskın: 21 kişi gözaltına alındı
Düzenlenen operasyonda Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 saatte çilingir yardımıyla açılan müzikholde bulunan 21 kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında bir çok ilçeden insan var

Operasyonda Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeridekileri gözaltına almaya çalıştığı sırada bir kişi de balkondan kaçmaya çalışırken yaralandı. Düzenlenen operasyonda müzikholde bulunan kişilerden Ünye'nin dışında Fatsa, Kumru ilçelerinden gelenlerinde olduğu öğrenildi.

Hıfzıssıhha Kanunu'ndan 3150 lira ceza

Gece yarısı düzenlenen operasyon sonucunda 21 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3150 TL idari para cezası uygulanırken, haklarında ise adli işlem başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda içeride bulunan kumar malzemelerine el konuldu.
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Ordu’da eğlence mekanına baskın: 21 kişi gözaltına alındı
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