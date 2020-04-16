Plakadan trafik cezası sorgulama ve ödeme 2020: Plakaya yazılan ceza nasıl sorgulanır, ödenir? Erken ödeme indirimi ne kadar?

Plakadan trafik ceza sorgulama işlemleri günümüz teknolojisi ile oldukça basit hale geldi. Eskiden trafik cezaları adrese ödeme ihtarı gelerek vergi dairesinde ödeniyordu. Günümüzün gelişen teknolojisi E-Devlet sayesinde artık birçok işlem hem sorgulanabiliyor hem de internetten borçlar ödenebiliyor. Plakaya göre trafik cezası sorgulama nasıl yapılır? İşte araç plakasına yazılan ceza işlemleri ile ilgili tüm ayrıntılar…

PLAKADAN TRAFİK CEZASI SORGULAMA

Aracınıza ait trafik cezaları yani plakaya yazılan ceza sorgulama işlemleri beş farklı yöntemle çok basit bir şekilde yapılabiliyor. Plakaya yazılan ceza sorgulamak için ilk adım olan E-devlet yöntemini anlatacağız. E-Devlet şifreniz ile şu adımları izleyerek trafik cezası sorgulama yapabilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama hizmeti için ( https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama ) linkine tıklayarak sayfaya giriş yapın. Daha sonra T.C. ve E-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapınız. Ardından sorgulama sayfası ekranı karşınıza çıkacaktır. Buradan plaka ile ceza sorgulama işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından araç plaka ceza sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları izleyin.

SMS ile sorgulama yapmak için TPC PLAKANO TESCILTARIHI TCKNO(VKNO) yazıp 1189'a gönderir. Örnek: TPC 06GIB89 31012007 12345678912 Daha sonra size mesaj gelecektir. Buradan da daha ayrıntılı bilgiler öğrenmek mümkündür. Onun içinde TPC AYRINTI yazıp 1189'a göndermeniz gerekir. (Operatörler kısa mesaj tarifeleri üzerinden ücretlendirme yapacaklardır)

Araç ceza sorgulama için bir başka yöntem ise Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından sunulan hizmettir. Bunun için:

EGM hizmetine ulaşmak için ( https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/TrafikCezaSorgulama.aspx ) bu linkte tıklayın. Ardından Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi) butonuna ya da Tüzel kişi butonuna tıklayarak araç trafik cezası sorgulama işlemini yapmış olacaksınız.

Plaka no ile trafik cezası sorgulama işlemi için son zamanlarda yeni çıkan hizmet PTTAVM'dir. Bunun için:

PTTAVM uygulamasını kullandığınız işletim sistemine göre ilgili marketten indirin. PTTAVM uygulamasına girerek Trafik Cezası Ödeme bölümünden Plaka No ve TCKN/VKN bilgilerinizi girerek Trafik Ceza tutarlarınızı kolayca sorgulayabilir ve ödeyebilirsiniz.

Trafik borcunu ödemek için bir ayrı yöntem ise internet bankacılığıdır. Aşağıdaki anlaşmalı bankalar listesinden internet şubesine giriş yaparak kolaylıkla sorgulama ve ödeme yapabilirsiniz.

Albaraka Türk Yatırım Bankası A.Ş.

Alternatifbank A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

HSBC Bank A.Ş.

ICBC Turkey Bank A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

TRAFİK CEZASI ÖDEME

Yukarıda 5 farklı trafik borcu sorgulama işlemleri anlattık. Bu sorgulama işlemleri yanı sıra ödeme işlemleri de yapılmaktadır. Sorgulamanın ardından eğer trafik cezanız var ise ödeme işlemlerini de aynı yerden yapabilirsiniz. Plakadan borç sorgulama ve ödeme işlemlerini istediğiniz yönteme göre yaparak dakikalar içerisinde borcunuzu ödemiş olacaksınız.

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