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SİPARİŞ SORGULA: E Devlet ile ? Eczaneden ?

Ülkemizde corona virüs önlem ve tedbir paketleri kapsamında maske takılması zorunlu hale geldi. Bu durum ile birlikte uygulamasına geçildi. EPTTAVM üzerinden yapılması belirlenen maske başvurusunda yoğunluk yaşanması nedeniyle başvuruların e-Devlet üzerinden alınması kararlaştırıldı. Eczaneler ve tarafından vatandaşlara ulaştırılacak olan maskeler bir pakette 5 adet olmak üzere toplamda haftada 10 milyon adet dağıtılacak. Buna göre; eczaneden ? ?

Giriş Tarihi: 16.4.2020 07:04 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 07:04 ABONE OL
PTT ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞ SORGULA: E Devlet ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?

Corona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara dağıtılacağının duyurulmasının ardından konu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. E Devlet üzerinden gerekli bilgilerin doldurulmasının ardından tarafından dağıtımı yapılacak olan maskelerin ne zaman geleceği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonu ile birlikte dağıtılacak olan maskeler 20 yaş altını ve 65 yaş üstünü kapsamayacak şekilde dağıtılacak. 6 Nisan tarihinde başvuruların alınmaya başlaması ile birlikte 1 pakette 5 adet olmak üzere dağıtılacak. Buna göre; , ne zaman gelecek? Eczaneden ?

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR? E DEVLET İLE PTT ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞ SORGULA!

Corona virüs salgını nedeniyle ülkemizde maske takılması zorunlu hale geldi. Durum böyle olunca Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonu dahilinde ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Vatandaşlar bu maskelere nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. e-Devlet sistemi üzerinden başvurup PTT tarafından dağıtılacak olan maskeler aynı zamanda eczanelerden de temin edilebilecek. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların başvurmamasını belirtirken öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından telefonlarına SMS kodu gelen vatandaşlar eczanelerden maskelerini alabilecekler.

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PTT ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞ SORGULA: E Devlet ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?
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