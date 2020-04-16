PTT ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞ SORGULA: E Devlet ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?

Corona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağının duyurulmasının ardından konu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. E Devlet üzerinden gerekli bilgilerin doldurulmasının ardından PTT tarafından dağıtımı yapılacak olan maskelerin ne zaman geleceği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonu ile birlikte dağıtılacak olan maskeler 20 yaş altını ve 65 yaş üstünü kapsamayacak şekilde dağıtılacak. 6 Nisan tarihinde başvuruların alınmaya başlaması ile birlikte 1 pakette 5 adet olmak üzere dağıtılacak. Buna göre; ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, ne zaman gelecek? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR? E DEVLET İLE PTT ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞ SORGULA!

Corona virüs salgını nedeniyle ülkemizde maske takılması zorunlu hale geldi. Durum böyle olunca Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonu dahilinde ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Vatandaşlar bu maskelere nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. e-Devlet sistemi üzerinden başvurup PTT tarafından dağıtılacak olan maskeler aynı zamanda eczanelerden de temin edilebilecek. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların başvurmamasını belirtirken öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından telefonlarına SMS kodu gelen vatandaşlar eczanelerden maskelerini alabilecekler.