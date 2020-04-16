Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan İmsakiye yayınlandı mı? Diyanet İşleri ile Ramazan başlangıç tarihi yayınlandı

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bu önemli ay için geri sayım başladı. İlk oruç ve sahura kalkılacak günün tarihi merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi Ramazan ne zaman başlıyor sorusu daha önce cevabını bulmuştu. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Ramazan ayı yine büyük sevinç ile karşılanacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan İmsakiye ise büyük merak konusu oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan başlangıcı tarihi için detayları inceleyeniz.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYINLANDI MI?

Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il imsakiye bilgileri merak edilmeye başladı. Ramazan ayına sayılı günler kala gözler imsakiyeye çevrildi.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi açıklandı.

İşte detaylar;