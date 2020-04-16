Saatlerin anlamı 2020: Çift, ters ve aynı saatlerin anlamı

Saat, 1 gün içerisinde 24 kez çift olarak denk gelmektedir. 13 kez ise ters saatlere denk geliriz. Pek çok insan saatlerin anlamı gerçek mi diye merak eder. Aslında bu durum, yani gün içerisinde saate ne zaman baktığınız durumu biraz tesadüflere bağlıdır. Birini bekliyorsanız saate daha sık bakıyor olabilirsiniz. Aynı şekilde bir yere geç kalmak üzere olan birisi de saatini sürekli kontrol ediyor olabilir. Böylelikle birçok kez denk geldiği saati yorumlama ihtimali doğar. Saate baktığınızda bir kere denk gelen mesaj oldukça olumlu olabilirken, bir sonraki bakışınızda olumsuz olabilmektedir. O yüzden bu durumun tamamen tesadüflerden ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Geçmiş zamanlardan bu güne baktığımızda özel ilişkiler ve aşklar her zaman geleceği ve akıbeti merak edilen konulardan olmuştur. Zamana bırakılmış aşkların altında yatan mesajları saatlerle yorumlayabiliriz. Saatlerden çıkardığımız yorumların kimi sizi umutlandırabilir, kimi ise çok mutlu edebilir. Gelin saatlerin anlamı 2020 yılı içerisinde bize neler diyor hep birlikte bakalım.

ÇİFT GELEN SAATLERİN ANLAMI NEDİR?

Çift saat, 05:05, 06:06, 10:10, 11:11, 15:15 20:20 gibi aynı saatlerin anlamı çift gelen saatler olarak değerlendirilir. Çift gelen saatlerin anlamının ters gelen saatlere göre daha olumlu ve umut verici olduğu söylenebilir. İşte, 2020'de çift saatlerin anlamı…

01:01 - Seni Seviyor

Umutsuzca beklediğiniz bir flörtünüz varsa ve bu zaman dilimini yakaladıysanız iyi haber. Sevdiğiniz kişinin hayatında başkası yok ve sizi gerçekten seviyor.

02:02 – Senden Hoşlanıyor

Büyük aşkların öncelikle birbirlerinden hoşlanma aşamasından geçtiğini düşünürsek gayet güzel bir haber. Bu aşamada dikkatli davranıp bu hoşlanıyor oluşu sevgiye dönüştürmek elinizde.

03:03 – Sana Aşık Olmaya Başlıyor

Sevdiğiniz kişi artık hakkınızda daha olumlu düşünüyor ve duygularına hâkim olamıyor. Bu zaman dilimi bir ilişkide olmazsa olmaz aşkın ilk kıvılcımlarını size haber veriyor.

04:04 – Seni Çok Seviyor

Karşınızdaki kişi sizi sizden bile daha çok seviyor olabilir. Kolay kolay bulunmayacak olan bu sevginin kıymetini biliyor olmanız önemlidir. Çoğu insanın bu kadar çok sevilmeyi arzuladığını ve şanslı olduğunuzu unutmayın.

05:05 – Senden Nefret Ediyor

Evet, nefret de bir duygudur. Ancak belli ki karşınızdakine bir şey yapmışsınız ve bu duyguya bürünmesine sebep olmuş. Hemen umutsuzluğa kapılmayın ve sakin adımlarla ilerleyerek karşınızdakine biraz zaman tanıyın.

06:06 – Herhangi Bir Teklif İçin Kötü Bir Gün

Eğer bir planınız varsa biraz ertelemenizde fayda var gibi görünüyor. Bu sevgilinizle buluşmak, ona yeni bir teklif sunmak gibi planlar olabilir. Maalesef bu işler için uygun bir saat olmadığını unutmayın.

07:07 – Senden Çocuk Yapmak İstiyor

Sabahın erken saatlerinde denk geldiğiniz saat size bir müjde veriyor. Belli ki sevgiliniz sizi gerçekten ruh eşi olarak görüyor ve böyle büyük kararlar aldığına göre hayatı boyunca sizden vazgeçmek istemeyeceğine çok emin.

08:08 – Sana Kahvaltı Teklif Edecek

Günün en güzel ve keyifli öğünlerinden kahvaltı teklifini her an alabilirsiniz… Birbirinizle sıcak bir ortam oluşturabileceğiniz bu vakitleri iyi değerlendirmenizi öneririz.

09:09 – Seni Üzecek Bir Söz Söyleyecek

Bu zaman dilimine denk geldiyseniz partnerinizden gün içinde biraz uzak durmanızda fayda var. Kalbinizi kıracağı ortamlar yaratmaktan kaçınmalısınız.

10:10 – Senden Ayrılmak İçin Fırsat Kolluyor

Aranızda var olan sorunları bir an önce çözmenizi tavsiye ederiz.

11:11 – Sana Sürpriz Bir Hediyesi Var

Her an sizi şaşırtacak bir şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

12:12 – Seni Ailesine Anlatacak

İlişkinin ciddileşmeye başladığının mesajını almış oldunuz. Bu durum hem kadınlar hem de erkekler için oldukça heyecan verici bir durumdur.

13:13 – Seninle Konuşmaya Utanıyor

Belki de çekincesini yenmesi için biraz daha sıcak davranmanız gerekiyor olabilir. Duygular arada bir çekince yokken daha rahat ifade edilir.

14:14 – Evlenme Teklif Etmeyi Düşünüyor

Evlilik için hazır mısınız? Bu oldukça önemli olan adımı atmadan önce iyi düşünmek gerekiyor.

15:15 – Seninle Kaçmak İstiyor

Sevdiğinizle birlikte içinde olduğunuz hayattan biraz olsun uzaklaşmak, bir tatile çıkmak iyi gelebilir.

16:16 – Seni Arkadaşlarına Anlatıyor

Bu elbette sizden güzel bahsettiğini ve sizi arkadaş çevresine övdüğünü gösteriyor.

17:17 – Seninle Aynı Hayalleri Kuruyor

Belki de her ilişkide olması gereken ortak hayaller sizin ilişkinizde mevcut görünüyor.

18:18 – Seni Herkesten Daha Çok Seviyor

Kulağa çok güzel gelse de ilişkinizin takıntılı bir hale dönüşmesini istemezsiniz. Ancak bu zaman dilimine bakılırsa sevdiğiniz kişinin size olan bağlılığından emin olabilirsiniz.

19:19 – Elini Tutup Dudaklarından Öpmek İstiyor

Çok özleniyor olduğunuz kesin.

20:20 – Şu Anda Başkasıyla Yan Yana

Belki de umutlanmayı bırakmalı ve yolunuza devam etmelisiniz.

21:21 – Seninle İlgili Gelecek Hayalleri Kuruyor

İnsanın geleceğine baktığında yanında sevdiğini görmesi çok kıymetli bir durumdur.

22:22 – Sana Kahve Ismarlayacak

Güzel bir sohbet için çok uygun bir fırsat.

23:23 – Hayatının İlki ve Tek İnsanı Olduğunu Düşünüyor

bu değerli düşüncesinden dolayı çok şanslısınız.

00:00 – Seni Şu Anda Rüyasında Görüyor

İnsanların gün içinde düşündüğü şeyleri rüyasında görüyor olduğu gerçeğine bakılırsa çok şanslısınız.

TERS SAATLERİN ANLAMI NEDİR?