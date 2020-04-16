Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango 15 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet SORGULA

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da Şans Topu oyunu çekilişi gerçekleştirildi. MPİ tarafından bugün yapılan Şans Topu 983. Hafta çekilişi sonuçları kupon dolduran şans oyunu severler tarafından şanslı numaralar merak edilerek Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 15 Nisan Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

MPİ İLE 15 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi tarafından 983. hafta Şans Topu çekilişi yapıldı. İşte kazandıran numaralar; 7, 10, 16, 29, 34 + 7

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Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 3 kişi 224 bin 452'şer lira kazandı



Şans Topu oyununun 983. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi 224 bin 452'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 3 bin 430 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 286 kişi 304 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 278 kişi 47 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 147 kişi 18 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 110 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 240 kişi 4 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 30 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Giresun'un Merkez, Mersin'in Yenişehir ve Batman'ın Merkez ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.