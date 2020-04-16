Sayısal Loto sonuçları kazanan numaralar açıklandı! 15 Nisan Sayısal Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 15 Nisan Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen 15 Nisan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

Sayısal Loto 15 Nisan çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.45'te gerçekleştirildi ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz cumartesi gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye tutarı 1.333.406,50 TL devretmişti.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haberimizden, 15 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, MPİ bilet sorgulama ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALARI 15 NİSAN 2020

Sayısal Loto çekilişinin 1314. hafta çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. Bu hafta Sayısal Loto çekilişi kazanan numaraları şu şekilde oldu:

9, 26, 34, 44, 46 ve 49

(Güncel veriler geldiğinde aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.)

15 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto oyununun 1314. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 342 bin 817 liralık ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 56 kişi 7 bin 211 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 285 kişi 92 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 60 bin 801 kişi de 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.