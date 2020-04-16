Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor, yol izni nasıl alınır?

Şehirlerarası yollar ne zaman açılacak, yasak ne zaman bitecek? Sorusu vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alırken bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede kısıtlamanın 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları bölgelerini kapsadığını duyurmuştu. Bazı önemli mazeret sahibi kişiler ise e devlet, valilik veya kaymakamlıklara başvurarak alacakları yol izin belgesi sayesinde şehirler arası geçiş sağlayabilecek. Buna göre; yol izin belgesi nereden ve nasıl alınır? İl dışına çıkması gereken vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, şehirdışına çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

ŞEHİRLER ARASI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerden bir tanesi de il dışına çıkma kısıtlaması olmuştu. Bu kapsamda bazı vatandaşlar mazeretlerini bildirerek yol izin belgesi temin ettikten sonra il dışına çıkabiliyor. Ancak vatandaşların aklında "Şehirlerarası yollar ne zaman açılacak?" sorusu yer alıyor.

İşte tüm detaylar…