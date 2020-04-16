Sevinç ve hüzün

Çanakkale Çan'da 12 gün önce eşini koronavirüs sebebiyle kaybeden 63 yaşındaki kadın, 87 yaşındaki babası ve 39 yaşındaki oğlu ile birlikte tedavi gördüğü hastanede virüsü yenip taburcu oldu. Hüznü ve sevinci bir arada yaşayan yaşlı kadın, "Ben kurtuldum başkaları da kurtulacaksa kanımı son damlasına kadar bağışlarım" dedi. Pandemi Hastanesi ilan edilen Çan Devlet Hastanesi'ne nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle başvuran İlhan Ateş'in (67) test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından eşi Zahide Uslu(63), oğlu Mehmet Uslu (39) ile Zahide Uslu'nun babası Hüseyin Ertürk (87) 'de karantina altına alındı. Uslu ailesinin diğer fertlerinin de test sonucunun pozitif çıkmasıyla aynı hastanede tedavi altına alındılar. Kısa sürede ağırlaşan ve Koah hastalığı olduğu öğrenilen İlhan Uslu hayatını kaybetti. İlhan Uslu'nun eşi Zahide Uslu ile oğlu Mehmet Uslu ve kayınpederi Hüseyin Ertürk ise korana virüse karşı verdikleri 10 günlük savaşı kazanarak taburcu edildi. Zahide Uslu "Biz kurtulduk. Allah'ım tüm hastaların yardımcısı olsun. Benim gibi başkaları da kurtulacaksa plazma bağışına hazırım. Kanımın son damlasına kadar bağışlarım yeter ki insanlar kurtulsun. 4 kişi girdiğimiz hastaneden 3 kişi çıkıyoruz. " dedi.