Seyahat İzin Belgesi başvurusu: Seyahat yol izin belgesi nasıl alınır, yol izni kimlere verilir, belge kaç günde çıkar?

E devlet sistemi üzerinden Seyahat İzin Belgesi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar yol izni nasıl alınır? Sorusuna yanıt ararken bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge kapsamında 31 ilde şehir dışı yasağı getirilmişti. Bu kapsamda belirli sebepler dolayısıyla il değiştirmesi gereken vatandaşlar e devlet, valilik veya kaymakamlıklardan talep ederek ve mazeretlerini bildirerek bu belgenin talebinde bulunabilecek. Buna göre; Seyahat izin belgesi veya yol izni nasıl alınır? Nereye başvuru yapılmalı, kaç günde çıkar? İşte konuya dair merak edilen tüm o detaylar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? E DEVLET YOL İZİN BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

İl değiştirmesi gereken vatandaşların merak ettiği konu olan Seyahat izin belgesi; belirtilen mazeretlerin değerlendirilmesinin ardından vatandaşlara SMS aracılığı ile bildiriliyor ve başvurusu kabul edilen vatandaşlara yol izni sağlanıyor.

Peki, Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir, kaç günde çıkar? Hangi illerde yasak var? İşte tüm bu sorularınızın yanıtı…