Sigortasız işçi çalıştırmak 2020: Sigortasız işçi çalıştırma cezası ne kadar, kaç TL?

Ülkemizde hemen her sektörde yaşanan kayıt dışı işçi çalıştırma, özellikle tarım, inşaat, hizmet sektöründe ve geçici-mevsimlik işlerde çok fazla görülmektedir. Sigortasız işçi çalıştırmanın kurumsal firmalardan daha çok kayıt dışı işçi çalıştıranlar çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmelerde yoğunluk görülüyor. Bazı firmalar çalıştırdıkları kayıt dışı işçinin ücretini de asgari ücretten daha az vermektedir. Bu tür yasal olmayan sorumsuzlukların bedeli de ağırdır. Sigortasız eleman çalıştırma cezası ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verdik. İşte sigortasız işçi çalıştırma cezası

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK

Sigortasız işçi çalıştıran işyerleri, çalıştırdıkları işçilerin vicdani yükümlülüğü altına girmiş bulunuyorlar. Prim günleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği için emekli olma hakları olmamış oluyor. Ayrıca kazançları düşük gösterildiği için emekli aylıkları da düşük olmaktadır. 2020 Yılı asgari Ücretin artması ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kayıt dışı istihdam için belirlenen ceza tutarları da yükseldi.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI

Kayıt dışı işçi çalıştıran işçilere devlet büyük oranda ceza vereceğini belirtti.

Bu cezalar:

İşyerlerinde 1 ay boyunca sigortasız işçi çalıştıran işveren, işe giriş bildirgesinden iki, aylık prim hizmet belgesinden de iki olmak üzere 4 asgari ücrete denk gelen ceza alır. Eğer ki 1 yıl boyunca sigortasız işçi çalıştırıldığı tekrar tespit edilirse bu cezalar daha artar.

Kayıt dışı işçinin ücret bordosu da gösterilmediğinden dolayı sigortasız işçi çalıştıran işverene ceza olarak yarım asgari ücret cezası eklenir.

İşçiyi yasal deftere de kaydedilmediği zaman yarım asgari ücret cezası da buradan verilir.

İşverenler eğer ki 1. sınıf tüccarlar ise bilanço esasına göre defter tutarlar. Bilanço esasına göre, defter tutanlar işverenler sigortasız işçi çalıştırırlarsa 38 asgari ücrete denk gelen 97 bin 204 lira ceza almış olurlar.

İşverenler eğer ki 2. sınıf tüccarlar ise işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar sigortasız işçi çalıştırmış bulunurlar ise 32 asgari ücrete denk gelen 81 bin 865 lira ceza almış olurlar.

Defter tutmadıkları halde sigortasız işçi çalıştıran işverenlere 29 asgari ücrete denk gelen 74 bin 182 lira ceza yazılır.

İşyerleri tarafından sigortası yaptırılmayan sigortasız işçinin hastalanması, iş kazası geçirmesi ya da meslek hastalığına yakalanması gibi durumunda bunların maliyeti de işverenden karşılanır.

Yasalara uygun olmayıp sigortasız işçi çalıştıran işyerleri, işveren teşvikten yararlanma hakkını 1 yıl kaybetmiş bulunurlar.

İşçiye ait olunan ilgili bildirge ve belgelerin zamanında beyan edilmemesi durumunda işverene idari para cezası yazılmış bulunulur.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞİKÂYET

İşyerleri tarafından sigortası yapılmayan işçilerin mutlaka bu durumu bildirmesi gerekir. İşçinin doğal haklarından, emeklilik haklarından faydalanmasında engel olunan sigortasız çalıştırılmadan dolayı bu durumlarını kendi iyilikleri için bildirmeleri gerekir. Sigortasız çalışan işçiler sigortasız işçi çalıştırma ihbar numarasından Alo 170'i arayarak işvereni şikâyet edebilirler. Ayrıca dilekçe yazarak SGK il müdürlüğü veya SGK merkezlerine başvurabilir.

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