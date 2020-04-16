Sigortasız işçi çalıştırmak 2020: Sigortasız işçi çalıştırma cezası ne kadar, kaç TL?

Ülkemizde hemen her sektörde yaşanan kayıt dışı işçi çalıştırma, özellikle tarım, inşaat, hizmet sektöründe ve geçici-mevsimlik işlerde çok fazla görülmektedir. Sigortasız işçi çalıştırmanın kurumsal firmalardan daha çok kayıt dışı işçi çalıştıranlar çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmelerde yoğunluk görülüyor. Bazı firmalar çalıştırdıkları kayıt dışı işçinin ücretini de asgari ücretten daha az vermektedir. Bu tür yasal olmayan sorumsuzlukların bedeli de ağırdır. Sigortasız eleman çalıştırma cezası ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verdik. İşte sigortasız işçi çalıştırma cezası
SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK
Sigortasız işçi çalıştıran işyerleri, çalıştırdıkları işçilerin vicdani yükümlülüğü altına girmiş bulunuyorlar. Prim günleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği için emekli olma hakları olmamış oluyor. Ayrıca kazançları düşük gösterildiği için emekli aylıkları da düşük olmaktadır. 2020 Yılı asgari Ücretin artması ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kayıt dışı istihdam için belirlenen ceza tutarları da yükseldi.
SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI
Kayıt dışı işçi çalıştıran işçilere devlet büyük oranda ceza vereceğini belirtti.
Bu cezalar:
SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞİKÂYET
İşyerleri tarafından sigortası yapılmayan işçilerin mutlaka bu durumu bildirmesi gerekir. İşçinin doğal haklarından, emeklilik haklarından faydalanmasında engel olunan sigortasız çalıştırılmadan dolayı bu durumlarını kendi iyilikleri için bildirmeleri gerekir. Sigortasız çalışan işçiler sigortasız işçi çalıştırma ihbar numarasından Alo 170'i arayarak işvereni şikâyet edebilirler. Ayrıca dilekçe yazarak SGK il müdürlüğü veya SGK merkezlerine başvurabilir.Plakadan trafik cezası sorgulama ve ödeme 2020: Plakaya yazılan ceza nasıl sorgulanır, ödenir? Erken ödeme indirimi ne kadar? Rayiç bedel nedir? Rayiç bedel hesaplama ve sorgulama 2020 nasıl yapılır? SSK hizmet dökümü sorgulama 2020: İsimden SSK hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?