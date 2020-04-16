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Sokağa çıkma yasağında hafta sonu eczaneler ve veterinerler açık olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Türkiye’de 31 şehirde sokağa çıkma yasağı bu hafta sonunda da uygulanacak. Marketler yine kapalı olacak ve bu sefer gazeteler evlere dağıtılacak. Öte yandan, sadece 50 bin nüfusa 1 tane düşecek şekilde benzin istasyonları açık durumda. Peki, sokağa çıkma yasağı fırınlar ve diğer temel ihtiyaçların temin edildiği yerleri ne kadar etkiliyor? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesine göre yasaktan muaf kurum ve vatandaşlar belli oldu. Karar sonrası vatandaşlar, fırınlar açık mı, sokağa çıkma yasağı fırınları kapsıyor mu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, ikinci sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 16.4.2020 16:54 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağında hafta sonu eczaneler ve veterinerler açık olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Önümüzdeki haftasonu için İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyuruldu. Peki, sokağa çıkma yasağı fırınları kapsıyor mu ve fırınlar açık mı? Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak illerin ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve ekmek satışına ilişkin detaylar belli oldu. İşte, yayımlanan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesine göre fırınların durumu…

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Binlerce vatandaşın ihtiyaçlarını satın alacakları iş yerlerinin hangilerinin sokağa çıkma yasağından muaf olduğu merak edilirken bu kapsamda özellikle de "fırınlar açık olacak mı?" sorusu internet üzerinden yoğun yanıt arayanlar arasındaydı.

İşte konuya dair tüm detaylar…

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Sokağa çıkma yasağında hafta sonu eczaneler ve veterinerler açık olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
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