Sokağa çıkma yasağında hafta sonu fırınlar açık olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 il için genel yayımlandı. Son dakika haberi olarak duyurulan genelgede, sokağa çıkma yasağı istisnaları ve açık olacak kurumlar ile işletmeler belirtildi. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı? Fırınlardan alışveriş yapmak isteyenler nasıl ekmek alacak? İşte Bakanlık tarafından paylaşılan genelgeye göre fırınların hafta sonu çalışma düzeni ile ilgili detayları içeren son dakika haberi…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle fırınlar açık olacak mı merak ediliyor. İşte Bakanlık tarafından yayımlanarak valiliklere gönderilen genelgede yer alan ve yasak kapsamında bulunan 18-19 Nisan günlerinde açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar...