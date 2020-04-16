Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber iki günlük süreçte hizmet vermeye devam edecek kurumlar gibi genelgenin detayları merak ediliyor. Bu kapsamda en çok araştırılan konular arasında ise Sokağa çıkma yasağında hafta sonu PTT açık olacak mı? Hafta sonu su dağıtımı olacak mı? Soruları yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge göndermişti. Peki, Sokağa çıkma yasağında hafta sonu PTT açık olacak mı? Hafta sonu su dağıtımı olacak mı? İşte konuya dair tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HAFTASONU PTT AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı süresince hizmete devam edecek olan kurumlar içerisinde fırınlar, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri bulunuyor. Yapılan bu açıklamaya göre hafta sonu PTT açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HAFTA SONU SU DAĞITIMI OLACAK MI?

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için ekmek dağıtım planı yapılacak. Ancak su dağıtım şirketlerinin açık olması ve herhangi bir yasağa dahil tutulmaması nedeniyle arayarak sipariş verilebilecek.

Peki, Sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler hangileri?

İşte diğer tüm detaylar…