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Sokağa çıkma yasağında hafta sonu PTT açık olacak mı? Hafta sonu su dağıtımı olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından tarafından yayınlanan genelge ile hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olacağı bildirilmişti. Bu kapsamda vatandaşların merak ettiği konular arasında ise Sokağa çıkma yasağında hafta sonu PTT açık olacak mı? Hafta sonu su dağıtımı olacak mı? Soruları yer alıyor. Son olarak konuya dair detaylar kamuoyu ile paylaşılmış ve iki günlük kısıtlamada açık olacak iller ve vatandaşlara yapılacak hizmetler bir bir açıklanmıştı. Buna göre; Sokağa çıkma yasağında hafta sonu PTT açık olacak mı? Hafta sonu su dağıtımı olacak mı? İşte konuya dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.4.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 16:19 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağında hafta sonu PTT açık olacak mı? Hafta sonu su dağıtımı olacak mı?

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber iki günlük süreçte hizmet vermeye devam edecek kurumlar gibi genelgenin detayları merak ediliyor. Bu kapsamda en çok araştırılan konular arasında ise Sokağa çıkma yasağında hafta sonu PTT açık olacak mı? Hafta sonu su dağıtımı olacak mı? Soruları yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları uygulanacak ile ilgili bir genelge göndermişti. Peki, Sokağa çıkma yasağında hafta sonu PTT açık olacak mı? Hafta sonu su dağıtımı olacak mı? İşte konuya dair tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HAFTASONU PTT AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı süresince hizmete devam edecek olan kurumlar içerisinde fırınlar, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri bulunuyor. Yapılan bu açıklamaya göre hafta sonu PTT açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HAFTA SONU SU DAĞITIMI OLACAK MI?

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için ekmek dağıtım planı yapılacak. Ancak su dağıtım şirketlerinin açık olması ve herhangi bir yasağa dahil tutulmaması nedeniyle arayarak sipariş verilebilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK, KİMLERİ KAPSAYACAK? SORUSUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ!

Peki, Sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler hangileri?

İşte diğer tüm detaylar…

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Sokağa çıkma yasağında hafta sonu PTT açık olacak mı? Hafta sonu su dağıtımı olacak mı?
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