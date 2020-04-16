Sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında önümüzdeki hafta sonu 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı olacağı belirtildi. 17-19 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili iller yayınlanırken, bu illerde yaşayan vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi de 'sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı?' sorusu oldu. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede bu konuyla ilgili bilgilere yer verildi ve vatandaşların kafalarındaki soru işaretleri giderildi. Peki, hafta sonu marketler ve bakkallar açık olacak mı? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

BAKANLIK'TAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI! HAFTA SONU BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu hafta 17 ve 19 Nisan tarihleri arasında uygulanacak olan yasak için vatandaşların merak ettiği sorular yayınlanan genelge ile açıklandı.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için dağıtım planı yapılacak.

Sokağa çıkma yasağı süresince gazete dağıtımının evlere servis şekilde yapılması esas olacak. Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar yasaktan muaf olacak. Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında izin verilenler yasaktan muaf olacak.

İŞTE AÇIK OLACAK YERLER

31 şehirde sokağa çıka yasağı uygulanacak olan hafta sonunda ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak.

Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında izin verilenler yasaktan muaf olacak.

GAZETE DAĞITIMI DA OLACAK

Sokağa çıkma yasağı süresince gazete dağıtımının evlere servis şekilde yapılması esas olacak.

EKMEK DAĞITIMI PLANI YAPILACAK

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için dağıtım planı yapılacak.