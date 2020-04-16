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Son dakika: Giresun'da bir köy karantinaya alındı

Giresun'un Güce ilçesine bağlı Akpınar köyünün, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.4.2020 20:23 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 21:15 ABONE OL
Son dakika: Giresun'da bir köy karantinaya alındı

Giresun'un Güce ilçesine bağlı Akpınar köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Güce Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Akpınar köyünde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci, 28'inci ve 72'nci maddeleri gereğince, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bugün saat 20.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, karantina tedbiri çerçevesinde Akpınar köyüne giriş ve çıkışların 14 gün süre ile yasaklandığı aktarılarak, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından sağlanacaktır. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın İlçe Kaymakamlığını araması veya 155 ve 156 telefon numaraları ile iletişime geçmesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

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Son dakika: Giresun'da bir köy karantinaya alındı
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