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haberi: Kendisini reddeden 'yı silahla öldüremeyince boğazını kesti! Gamze Pala'nın katili yakalandı...

'nin ilçesinden gelen haberi kan dondurdu! Dün gece 22:00 sularında yaşanan vahim olay sonucu vurularak hayatını kaybetti. Fındıklı Öğretmenevi'nde resepsiyonist olarak çalışan 44 yaşındaki Gamze Pala, daha önce çok kez reddetdiği 36 yaşındaki Savaş Dalançıkan ile yine görüşmeyi kabul etmedi. Belinden çıkardığı silahla Gamze Pala'yı hedef alan Savaş Dalançıkar, isabet ettiremeyince bıçağını çıkararak bu kez talihsiz kadının boğazını kesti. Son dakika haberinin ayrıntıları da geliyor!

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.4.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 10:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Kendisini reddeden Gamze Pala'yı silahla öldüremeyince boğazını kesti! Gamze Pala'nın katili yakalandı...

Sosyal medyada en çok konuşulan arasında yer alan cinayeti hakkında gelişmeleri yaşanıyor. Kendisinden 8 yaş büyük Gamze Pala'yı reddedildiği için önce katleden Savaş Dalançıkan isimli zanlı kaçmaya çalışırken emniyet güçleri tarafından yakalandı. Son dakika bilgisine göre; öte yandan olayın yaşandığı yer olan 'nin ilçesinin belediye başkanı da bir açıklama yayınlayarak üzgün olduklarını ifade etti.

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Olay, saat 22:00 sıralarında Fındıklı ilçesi meydanında yaşandı. İddiaya göre Savaş D., henüz bilinmeyen nedenle kız arkadaşı Gamze Pala ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş. D. belinden çıkardığı tabanca ile Pala'ya ateş etti.

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Son dakika haberi: Kendisini reddeden Gamze Pala'yı silahla öldüremeyince boğazını kesti! Gamze Pala'nın katili yakalandı...
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