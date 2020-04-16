Son dakika haberi: Kendisini reddeden Gamze Pala'yı silahla öldüremeyince boğazını kesti! Gamze Pala'nın katili yakalandı...

Sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında yer alan Gamze Pala cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kendisinden 8 yaş büyük Gamze Pala'yı reddedildiği için önce katleden Savaş Dalançıkan isimli zanlı kaçmaya çalışırken emniyet güçleri tarafından yakalandı. Son dakika bilgisine göre; öte yandan olayın yaşandığı yer olan Rize'nin Fındıklı ilçesinin belediye başkanı da bir açıklama yayınlayarak üzgün olduklarını ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ: GAMZE PALA CİNAYETİ ZANLISI YAKALANDI!

Olay, saat 22:00 sıralarında Fındıklı ilçesi meydanında yaşandı. İddiaya göre Savaş D., henüz bilinmeyen nedenle kız arkadaşı Gamze Pala ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş. D. belinden çıkardığı tabanca ile Pala'ya ateş etti.

Son dakika: Rize'de kurşunladığı kadının boğazını keserek öldüren caniyi polis böyle... | Video