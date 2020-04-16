SON DAKİKA: Manisa’da deprem! Balıkesir ve Uşak’ta'da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Manisa Kırkağaç'ta saat 01.21'de 3.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 27.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Balıkesir ve Uşak'ta'da hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

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