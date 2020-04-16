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LİSTESİ: ’da korkutan deprem! ve verilerine göre 16 Nisan

ve ’nden gelen son dakika haberine göre; ’nın Kırkağaç ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa’da meydana gelen deprem İzmir gibi çevre illerden de hissedilirken kısa süreli panik anlarının yaşanmasına neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve (KRDAE) depremin derinliğini 10 km olarak açıkladı. Can ve mal kaybı yaşanmazken sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle vatandaşlar listesini, en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. Buna göre; 16 Nisan son depremler listesine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.4.2020 09:25 ABONE OL
SON DEPREMLER LİSTESİ: Manisa’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi 16 Nisan

Ülkemizin fay hatları üzerinden bulunmasından dolayı art arda depremler yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren en son nerede deprem olduğunu merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'tan gelen son dakika haberine göre; Manisa'nın merkez üssü Kırkağaç İlçesi'nde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. 4.3 büyüklüğünde olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken İzmir gibi çevre illerde de hissedildi. Buna göre; en son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre; son depremler listesi 16 Nisan Perşembe!

MANİSA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kırkağaç İlçesi'nde saat 05.49'da Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Kırkağaç'ın yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı.

DERİNLİĞİ 4.2 KM!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 10 kilometre olarak açıkladı.

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