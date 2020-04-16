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Yeni tip corona virüsü mücadele kapsamında virüsün yayılabileceği , kafeler ve düğün salonları gibi birçok yer kapatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede her türlü oyun salonları, lokantalar, restoranlar, kahvehaneler, spor salonları, düğün salonları, kır bahçeleri, kafeler ve 'lerin çalışma faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Bu noktada, spor salonları, kafeler ve düğün salonlarının ne zaman açılacağı, kısıtlamanın hangi tarihte kaldırılacağı oldukça merak edilmeye başlandı. Ölümcül corona virüsün yayılmasını engellemek ve insan sağlığını koruma amaçlı kapanan spor salonları, kafeler, AVM’ler, ?

Giriş Tarihi: 16.4.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 09:10 ABONE OL
Spor salonları, kafeler, düğün salonları ne zaman açılacak, tarih var mı?

Ülkemizde corona virüsü sebebiyle spor salonları, kafeler, düğün salonları geçici süreliğin kapatılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede kapalı ortamların geçici süreliğine iş yapamayacağı ve kapatılacağı duyurulmuştu. İş yeri sahipleri başta olmak üzere '' Spor salonları, kafeler, düğün salonları ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Vatandaşların toplu alanda bulunmaması gerekildiğinin altı çizildi. İçişleri Bakanlığı tarafından corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreliğine durdurulan spor salonları, kafeler, AVM'ler düğün salonları ne zaman açılacak? İşte detaylar…

SPOR SALONLARI, KAFELER, DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Uygulama kapsamında kapatılan bu yerlerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamanın kaldırıldığına yönelik genelge yayımlandığı taktirde haberimizden ulaşabilirsiniz.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri geçici olarak ertelendi.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulduğunu belirtti.

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