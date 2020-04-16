SSK hizmet dökümü sorgulama 2020: İsimden SSK hizmet dökümü sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Çalıştığınız sigorta kollarına göre SGK hizmet dökümü alabilirsiniz. 4A, 4B ve 4C sigorta kollarına göre hizmet dökümü E-Devlet üzerinden kolaylıkla alınabiliyor. Alınan döküm birçok kurum ve kuruluşun başvuru işlemlerinde kullanılabilir. E-devlet üzerinden barkotlu bir evrak olduğu için resmi bir evrak yerine geçecektir. SSK hizmet dökümü isimden sorgulama nasıl yapılır? İşte SSK hizmet dökümü sorgulama ile ilgili tüm detaylar…
SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ
Çalışma hayatımızdaki tüm iş giriş çıkışları, iş yeri bilgileri ve iş unvanı tarihleriyle beraber SGK hizmet dökümü sayesinde öğrenilebilir. Geçmiş yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumu şubelerine gidilerek alınabilen bir hizmet türüydü. Gelişen teknoloji sayesinde Türkiye'de kullanılan E-devlet sistemi içerisine dâhil edilerek vatandaşların rahatlıkla sigorta dökümü alınmasını sağlandı. Sizde E-devlet şifreniz ile birkaç adım uygulayarak SGK hizmet dökümü sorgulama yapabilirsiniz. Bu işlemi adımları ile beraber anlatacağız.
SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA
Sigorta kolları 3 ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar 4A, 4B ve 4C'dir. 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulamak için E-Devlet kapısını kullanmanız gerekir. İşte yapmanız gerekenler…
SİGORTA GİRİŞİ SORGULAMA
Çalışanlar arasında en çok merak edilen konulardan biri de bu sigorta girişi. Herhangi bir iş yerinde çalışmaya başladığımız ilk ay sigortamız yattı mı yatmadı mı diye merak ederiz. Hemen sigorta girişi sorgulamak isteriz. Bunu sorgulamak için E-devlet sistemine giriş yapmalıyız. Sigorta koluna göre sorgulama işlemi başlatmamız gerek. Bunun içinde SGK tescil işlemleri sayfasını kullanmalıyız.
SGK TESCİL
Sigorta kaydımızın olup olmadığını gösteren belgedir. Bir iş yerinde sigorta girişimiz olduğu zaman e tescil kaydımız olmuş demektir. Bunu sorgulamak için:
Ekranda şu bilgiler yer almaktadır:
SGK HİZMET DÖKÜMÜ KULLANIM ALANLARI
SGK hizmet dökümü hayatımızın bir parçası gibi her alanda karşımıza çıkabilir. SGK hizmet dökümü çıktısı alarak bu belgeyi kullanabileceğiniz bazı alanlar vardır. Onları şu şekilde sıralayabiliriz: