SSK hizmet dökümü sorgulama 2020: İsimden SSK hizmet dökümü sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Çalıştığınız sigorta kollarına göre SGK hizmet dökümü alabilirsiniz. 4A, 4B ve 4C sigorta kollarına göre hizmet dökümü E-Devlet üzerinden kolaylıkla alınabiliyor. Alınan döküm birçok kurum ve kuruluşun başvuru işlemlerinde kullanılabilir. E-devlet üzerinden barkotlu bir evrak olduğu için resmi bir evrak yerine geçecektir. SSK hizmet dökümü isimden sorgulama nasıl yapılır? İşte SSK hizmet dökümü sorgulama ile ilgili tüm detaylar…

SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ

Çalışma hayatımızdaki tüm iş giriş çıkışları, iş yeri bilgileri ve iş unvanı tarihleriyle beraber SGK hizmet dökümü sayesinde öğrenilebilir. Geçmiş yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumu şubelerine gidilerek alınabilen bir hizmet türüydü. Gelişen teknoloji sayesinde Türkiye'de kullanılan E-devlet sistemi içerisine dâhil edilerek vatandaşların rahatlıkla sigorta dökümü alınmasını sağlandı. Sizde E-devlet şifreniz ile birkaç adım uygulayarak SGK hizmet dökümü sorgulama yapabilirsiniz. Bu işlemi adımları ile beraber anlatacağız.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

Sigorta kolları 3 ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar 4A, 4B ve 4C'dir. 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sorgulamak için E-Devlet kapısını kullanmanız gerekir. İşte yapmanız gerekenler…

SGK 4A hizmet dökümü sorgulaması yapmak için (https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu) bu linke tıklayarak E-Devlet hesabınıza T.C. ve şifre bilgilerinizi yazarak giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra hizmet dökümünüz karşınıza çıkacaktır.

SGK 4B hizmet dökümü sorgulamak için (https://www.turkiye.gov.tr/4b-hizmet-bilgisi) linke tıklayarak aynı şekilde E-devlet hesabınıza giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

SGK 4C hizmet dökümü sorgulamak için (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi) linkine tıklayarak aylık bilgisi alabilirsiniz.

SİGORTA GİRİŞİ SORGULAMA

Çalışanlar arasında en çok merak edilen konulardan biri de bu sigorta girişi. Herhangi bir iş yerinde çalışmaya başladığımız ilk ay sigortamız yattı mı yatmadı mı diye merak ederiz. Hemen sigorta girişi sorgulamak isteriz. Bunu sorgulamak için E-devlet sistemine giriş yapmalıyız. Sigorta koluna göre sorgulama işlemi başlatmamız gerek. Bunun içinde SGK tescil işlemleri sayfasını kullanmalıyız.

SGK TESCİL

Sigorta kaydımızın olup olmadığını gösteren belgedir. Bir iş yerinde sigorta girişimiz olduğu zaman e tescil kaydımız olmuş demektir. Bunu sorgulamak için:

E-devlet sayfasında bulunan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu) linkine tıklayarak giriş yapınız. Ekranda sigorta giriş kaydınız olup olmadığı gözükmektedir. Bu bölümde 4A, 4B ve 4C tescil bilgilerinizi, aylık bilgilerinizi ve hizmet dökümünüzü görüntüleyerek SGK hizmet dökümünüzü çıktı olarak alabilirsiniz.

Ekranda şu bilgiler yer almaktadır:

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

4A Sicil No

Sigorta Durumu Aktif ya da Pasif

İşe Giriş Tarihi

Uzun Vade Gün Sayısı

SGK HİZMET DÖKÜMÜ KULLANIM ALANLARI

SGK hizmet dökümü hayatımızın bir parçası gibi her alanda karşımıza çıkabilir. SGK hizmet dökümü çıktısı alarak bu belgeyi kullanabileceğiniz bazı alanlar vardır. Onları şu şekilde sıralayabiliriz:

Ne zaman emekli olurum?

SGK borç sorgulama

Emekli aylığı sorgulama

Emekli aylığı hesaplama

Vize başvuru

Mahkemeler

Kıdem hesaplama

İkramiye hesaplama

İş başvuruları

Kredi başvuruları

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