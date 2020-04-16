Süper Loto sonuçları 16 Nisan 2020 açıklanıyor: Haftanın Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 16 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları ile sona erecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada bir kez gerçekleştirilen 16 Nisan Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazandıran numaraları ve bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

Süper Loto 16 Nisan çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden birazdan yapılacak ve sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye tutarı 1.484.398,49 TL devretmişti.

16 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA

Haberimizden, 16 Nisan 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, MPİ bilet sorgulama ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişinin 652. hafta çekilişi birazdan yapılacak ve akabinde haftanın kazanan numaraları ile sonuçları belli olacak.

16 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO HAKKINDA

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.