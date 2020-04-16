Telafi eğitim için düzenleme yasalaştı

Koronavirüs gibi mücbir sebeplerle eğitime ara verilmesi durumunda yaz tatilinde eğitim yapılmasının önünü açan düzenleme TBMM'de kabul edildi. Değişiklikle, öğretmenlerin izin ve tatilleri yeniden düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak. Ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan, kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacak. Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Eğitimin 2 haftadan fazla yapılamaması halinde ve telafi programlarının tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle, öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. İzinler bir aydan az olamayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenleme için "Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz" dedi.