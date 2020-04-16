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tedavisinde kullanılan , ne işe yarar? Tüberküloz aşısı ?

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınına karşı çalışmaları hız kazanırken vatandaşlar ‘’ tedavisinde kullanılan , ne işe yarar’’ sorusuna yanıt arıyor. Şu ana kadar dünya genelinde corona virüsü ölüm sayısı 132 bini aştı, virüs vaka sayısı ise 2 milyon 23 bin kişide görüldü. Ülkemizde son olarak vefat edenlerin sayısının 115 artarak bin 518'e çıktığını açıklanmıştı. Türkiye’de aşı çalışmaları hız kazanırken tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısının corona virüsünde etkili olabileceği iddiası ortaya atıldı. Öte yandan, BCG aşısını kullanan ülkelerden olumlu sonuçlar geldiği söylendi. Verem aşısı olarak da bilinen BCG aşısı hayatı tehdit eden miliyer tüberküloz, tüberküloz menenjit gibi durumların ortaya çıkışını azaltır. Peki Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısı nedir, ne işe yarar? Tüberküloz aşısı ?

Giriş Tarihi: 16.4.2020 16:32 ABONE OL
Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısı nedir, ne işe yarar? Tüberküloz aşısı corona tedavisinde etkili mi?

tedavisinde kullanılan , ne işe yarar? Yeni tip corona virüsüne karşı çalışmalarında artış yaşanıyor. Her ülke kendi çalışmalarını kamuoyuna sunuyor ve deneme süreçleri yapılıyor. Son olarak Tüberküloz hastalığının tedavisinde kullanılan aşının corona virüsüne karşı etkili olabileceği iddiası gündemde yer edindi. BCG adı da verilen verem aşısı özellikle bebekler doğduktan bir süre sonra yapılır. Tüberküloza neden olan bakteriler, enfekte olan kişinin öksürmesi veya hapşırmasıyla yayılır. Vereme neden olan bakterinin bulaştığı çoğu kişide herhangi bir belirti görülmez. Peki Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısı nedir, ne işe yarar? Tüberküloz aşısı BCG ?

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNDE KULLANILAN BCG AŞISI NEDİR? TÜBERKÜLOZ AŞISI CORONA TEDAVİSİNDE ETKİLİ Mİ?

Corona virüsü salgınında en çarpıcı konulardan bir tanesi de koronavirüs aşısı ve tedavisine yönelik araştırmalar oluyor. Uzmanlar aşı ve tedavi çalışmalarını her gün artırırken Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısı gündeme geldi. Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısı corona tedavisinde etkili mi?

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Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısı nedir, ne işe yarar? Tüberküloz aşısı corona tedavisinde etkili mi?
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