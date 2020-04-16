Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısı nedir, ne işe yarar? Tüberküloz aşısı corona tedavisinde etkili mi?

Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısı nedir, ne işe yarar? Yeni tip corona virüsüne karşı aşı ve tedavi çalışmalarında artış yaşanıyor. Her ülke kendi çalışmalarını kamuoyuna sunuyor ve deneme süreçleri yapılıyor. Son olarak Tüberküloz hastalığının tedavisinde kullanılan aşının corona virüsüne karşı etkili olabileceği iddiası gündemde yer edindi. BCG adı da verilen verem aşısı özellikle bebekler doğduktan bir süre sonra yapılır. Tüberküloza neden olan bakteriler, enfekte olan kişinin öksürmesi veya hapşırmasıyla yayılır. Vereme neden olan bakterinin bulaştığı çoğu kişide herhangi bir belirti görülmez. Peki Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısı nedir, ne işe yarar? Tüberküloz aşısı BCG corona tedavisinde etkili mi?

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNDE KULLANILAN BCG AŞISI NEDİR? TÜBERKÜLOZ AŞISI CORONA TEDAVİSİNDE ETKİLİ Mİ?

Corona virüsü salgınında en çarpıcı konulardan bir tanesi de koronavirüs aşısı ve tedavisine yönelik araştırmalar oluyor. Uzmanlar aşı ve tedavi çalışmalarını her gün artırırken Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısı gündeme geldi. Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısı corona tedavisinde etkili mi?