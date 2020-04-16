Valilik kararıyla şehit oğlunun kabrine gitti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kıbrıs şehidi oğlu Hakan Arı'nın kabrini ziyaret etmek isteyen ancak 65 yaş yasağına takılan Hulkiye Esmer'in isteğini yerine getirdi.Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hulkiye annemiz, İstanbul Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezimizi aradı. 'Beni oğluma götürün, bekler' dedi. 'Baş üstüne' dedik. Annemiz ile Kıbrıs şehidimiz Hakan'ı buluşturduk. Şehidimizin kabri nur olsun. Hürmet ve Vefa ile..." ifadelerini kullandı. İstanbul Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'nden görevli bir kişinin, refakat ettiği görüntüleri paylaşan Vali Yerlikaya, "#SehitlerHaftası" hashtagını paylaşımına ekledi. Hakan Arı'nın 1994'te Kıbrıs'ta şehit düştüğü öğrenildi.