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Açıklama geldi: ne zaman açılacak? uçuşları ne zaman başlayacak?

Küresel salgın corona virüsünün dünya genelindeki hızı sürerken vatandaşlar uçuşları ne zaman açılacak, başlayacak? Gibi birçok sorunun yanıtını internet aracılığı ile araştırmaya devam ediyor. Virüsün yayılımını engellemek amacıyla yurt içi ve yurt dışı çıkışlarda kısıtlama uygulanırken uçak seferlerinin de bir süre yapılmayacağı açıklanmıştı. Salgın süresince alınan tedbirlerden olan bu uygulama ile sonrası uçuşların yeniden ne zaman başlayacağı çeşitli nedenler sebebiyle farklı bir ülkeye gitmesi gerekenler tarafından merak konusu haline geldi. Buna göre; Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? ne zaman açılacak? Konuyla ilgili detaylı bilgiyi derlediğimiz haberimizde tüm son dakika gelişmelerini de takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 16.4.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 09:42 ABONE OL
Açıklama geldi: Dış hatlar ne zaman açılacak? Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak?

uçuşları ne zaman başlayacak? Sorusu vatandaşların araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik, yurt dışı uçuşlarına ara verildiği geçtiğimiz aylarda duyurulmuş ve uçuşlar askıya alınmıştı. Bu kısıtlama ile beraber seyahat etmesi gereken vatandaşlar yasağın ne zaman sona ereceğini merak ederken internet üzerinden konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Türk Hava Yolları tüm dış hat uçuşları ile ilgili tarih bildirdi. Peki, Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? ne zaman açılacak? İşte detaylar…

YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? DIŞ HATLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

THY konuya dair yaptığı açıklamada tüm dış hat uçuşlarının koronavirüs salgını nedeniyle durdurulduğunu ve 20 Mayıs 2020 tarihinde bu kısıtlamanın sona ereceğini bildirmişti. İşte gelen son dakika açıklamasının detayları…

Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Dış hatlar ne zaman açılacak?

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Açıklama geldi: Dış hatlar ne zaman açılacak? Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak?
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