Açıklama geldi: Dış hatlar ne zaman açılacak? Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak?

Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Sorusu vatandaşların araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik, yurt dışı uçuşlarına ara verildiği geçtiğimiz aylarda duyurulmuş ve uçuşlar askıya alınmıştı. Bu kısıtlama ile beraber seyahat etmesi gereken vatandaşlar yasağın ne zaman sona ereceğini merak ederken internet üzerinden konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Türk Hava Yolları tüm dış hat uçuşları ile ilgili tarih bildirdi. Peki, Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Dış hatlar ne zaman açılacak? İşte detaylar…

YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? DIŞ HATLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

THY konuya dair yaptığı açıklamada tüm dış hat uçuşlarının koronavirüs salgını nedeniyle durdurulduğunu ve 20 Mayıs 2020 tarihinde bu kısıtlamanın sona ereceğini bildirmişti. İşte gelen son dakika açıklamasının detayları…

Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Dış hatlar ne zaman açılacak?