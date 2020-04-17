7’den 70’e dayanışma kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışlar sürüyor. Türkiye'nin birçok yöresinde genç yaşlı, çok sayıda vatandaş, imkanlarıyla kampanyaya destek oluyor. Kars Arpaçay ilçesi Tomarlı köyünde yaşayan Hilal Gürer, evlerinde yardım ve destek bekleyen ailelere yardım etmek amacıyla kampanyaya bir inek bağışladı. Samsun'da engelli oğluyla yaşayan 68 yaşındaki Hayriye Oğuz, Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 bin lira gönderdi. Gaziantep'in İslahiye İlçesinde ikamet eden şehit babası Mehmet Güzey, Şehit olan oğlundan kalan maaşının 500 TL'sini Milli Dayanışma Kampanyasına vererek, "Bu parayı oraya yatırın devletimiz güçlü olsun" dedi. Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Camisi'nde görevli imam hatip Abdullah Kuru, Milli Dayanışma Kampanyası'na nisan ayı maaşını bağışlayarak destek verdi.





KUMBARADAKILERI BAĞIŞLADILAR

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Bahar Erdem, kumbarasında uzun süredir biriktirdiği harçlığını bağışlayarak destek oldu. Minik Bahar'ın annesi de kampanyaya 200 lira bağışta bulundu. Anne Hüsniye Erdem, 2,5 yaşında lösemi teşhisi konulduktan sonra uzunca bir süre tedavi gören kızının, kampanyayı televizyonlardaki haberlerden izledikten sonra kendisine, "Anne ben de kumbaramdaki paraları bağışlamayı çok istiyorum, polis amcaları arasan bize gelirler mi, acaba?" diye sorduğunu söyledi. Karaman'da yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Arda Üstün, kumbarasında bilgisayar almak için biriktirdiği 725 lirayı kampanyaya bağışladı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşayan Umut ve Sancak Altuntaş isimli iki kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını bağışlamak istediklerini belirtti. Ekiplerce kumbara içindeki 100 TL tek tek sayılarak alındı. İşlemlerin ardından dekont çocukların ailesine teslim edildi. Afyon Şuhut'ta da ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Elif Gültekin, kumbarasındaki 230 lirayı destek için bağışladı. Van Erciş'te dört gün önce evine asmak için polisten Türk Bayrağı isteyen Musa Özkan (81), dün emniyet müdürlüğünü arayarak yardım kampanyasına 200 lira bağışladı. Amasya Merzifon'da 83 yaşındaki Selahattin Bozkurt, 50 bin lira bağışta bulundu.Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Kani Çetin (81) 'Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 5 aylık emekli maaşını bağışladı. Evde vakit geçiren ailelerin kültür ve eğitim çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla valilik ekipleri tarafından kitap dağıtımları da devam ediyor. Sivas'ta vefa destek ekibindeki öğretmenler, talep eden ailelere kitaplarını teslim etti. Kastamonu Tosya'da evden çıkamadığı için kitap isteyen 9. Sınıf öğrencisi Lokman Hekim Hatırlı'ya kitapları kaymakam tarafından gönderildi. Erzurum Aşkale'de vefa destek ekiplerini arayan 7. Sınıf öğrencisi Betül Ebrar Selçuk'a da istediği test kitapları teslim edildi.